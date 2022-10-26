Госстройнадзор Петербурга разрешил строительство школы на Лиственной улице

Чиновники из петербургского Госстройнадзора согласовали строительство новой школы на 1000 мест, которая расположится в квартале новостроек на Лиственной улице в Выборгском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, учреждение, возводимое за счет городских средств, займет площадь 29 тысяч кв. метров. На первом этаже трехэтажного здания разместят отдельные входные группы для начальной и средней школы.

Столовая будущей школы сможет одновременно вместить 540 посетителей, а актовый зал - 680 человек. В учебном заведении будут функционировать два бассейна, а также мастерские по обработке текстиля и металлов.

Отдельное внимание при работах уделят созданию комфортной среды: в актовом зале оборудуют места для колясочников и пандусы. Кроме того, для инвалидов проектом строительстваа предусмотрены специальные туалеты.

фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга / ВКонтакте