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Новости 13:34

Госстройнадзор Петербурга разрешил строительство школы на Лиственной улице

фото ЗакС политика Госстройнадзор Петербурга разрешил строительство школы на Лиственной улице

Чиновники из петербургского Госстройнадзора согласовали строительство новой школы на 1000 мест, которая расположится в квартале новостроек на Лиственной улице в Выборгском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, учреждение, возводимое за счет городских средств, займет площадь 29 тысяч кв. метров. На первом этаже трехэтажного здания разместят отдельные входные группы для начальной и средней школы.

Столовая будущей школы сможет одновременно вместить 540 посетителей, а актовый зал - 680 человек. В учебном заведении будут функционировать два бассейна, а также мастерские по обработке текстиля и металлов.

Отдельное внимание при работах уделят созданию комфортной среды: в актовом зале оборудуют места для колясочников и пандусы. Кроме того, для инвалидов проектом строительстваа предусмотрены специальные туалеты.

фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга / ВКонтакте


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