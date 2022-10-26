В Кремле пообещали решить проблемы мобилизованных с экипировкой

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что власти разберутся с проблемой с оснащением мобилизованных необходимыми вещами, передаёт в среду, 26 октября, РБК. Заявление чиновника прозвучало в ходе ежедневного пресс-брифинга.

"Действительно имеют место проблемы с экипировкой, хотя принимаемые меры имеют положительные результаты. Меры принимаются, и эти проблемы будут ликвидированы", — высказался Песков.

Также пресс-секретарь напомнил, что по вопросу оснащения мобилизованных ранее учредили координационный совет, в которых также входят члены правительства. В ходе его заседания президент РФ Владимир Путин перечислил, какое снаряжение должно быть у военных, участвующих в военной спецоперации.