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Новости 13:59

В Кремле пообещали решить проблемы мобилизованных с экипировкой

фото ЗакС политика В Кремле пообещали решить проблемы мобилизованных с экипировкой

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что власти разберутся с проблемой с оснащением мобилизованных необходимыми вещами, передаёт в среду, 26 октября, РБК. Заявление чиновника прозвучало в ходе ежедневного пресс-брифинга.

"Действительно имеют место проблемы с экипировкой, хотя принимаемые меры имеют положительные результаты. Меры принимаются, и эти проблемы будут ликвидированы", — высказался Песков.

Также пресс-секретарь напомнил, что по вопросу оснащения мобилизованных ранее учредили координационный совет, в которых также входят члены правительства. В ходе его заседания президент РФ Владимир Путин перечислил, какое снаряжение должно быть у военных, участвующих в военной спецоперации.


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