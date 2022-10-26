Суд в Петербурге принял первую жалобу на штраф за неявку по повестке

В Петроградский районный суд Петербурга поступила первая жалоба на решение по административному делу, возбужденному по статье 21.5 КоАП (неисполнение обязанностей по воинскому учету), передает объединенная пресс-служба городских судов. Заявление, принятое к производству, подал Павел Логвинов, которого в конце сентября вызвали повесткой в военкомат в рамках частичной мобилизации.

Ранее его оштрафовали на полторы тысячи рублей за то, что он не явился по повестке в назначенный час и своевременно не известил военкомат об изменении своего фактического места жительства, места работы и семейного статуса.

Логвинов настаивает на закрытии своего дела, утверждая, что после 21 сентября посещал военкомат.