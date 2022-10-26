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Новости 16:10

ФАС напомнила о необходимости маркировать рекламу в Telegram-каналах

фото ЗакС политика ФАС напомнила о необходимости маркировать рекламу в Telegram-каналах

Ввиду распространения в последние дни противоречивой информации Федеральная антимонопольная служба разъяснила правила публикации рекламных материалов в социальной сети Telegram.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рекламный контент в Telegram не требует специальной маркировки только в случае, если выступает частью персональной переписки пользователей. 

Что же касается публичных площадок, которыми считаются Telegram-каналы, то действующее законодательство распространяется на них в полной мере: аудитория должна быть предупреждена о коммерческом характере контента. Речь в данном случае идет о соблюдении статьи 18.1 Закона о рекламе.


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