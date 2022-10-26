ФАС напомнила о необходимости маркировать рекламу в Telegram-каналах

Ввиду распространения в последние дни противоречивой информации Федеральная антимонопольная служба разъяснила правила публикации рекламных материалов в социальной сети Telegram.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рекламный контент в Telegram не требует специальной маркировки только в случае, если выступает частью персональной переписки пользователей.

Что же касается публичных площадок, которыми считаются Telegram-каналы, то действующее законодательство распространяется на них в полной мере: аудитория должна быть предупреждена о коммерческом характере контента. Речь в данном случае идет о соблюдении статьи 18.1 Закона о рекламе.