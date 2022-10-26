Задержанной у Гостиного двора пикетчице вменили "дискредитацию армии"

Петербургские полицейские задержали активистку Еву Байрамову, вставшую днем 26 октября в одиночный пикет возле Гостиного двора с популярным пацифистским слоганом на плакате. Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Участницу акции увезли в отдел полиции №78, куда также отправился адвокат Сергей Подольский. Спустя два часа после задержания стало известно, что Байрамова отпущена. На нее составили административный протокол по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КооАП).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента