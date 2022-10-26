В России все сильнее дорожают огурцы и помидоры

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю со 18 по 24 октября. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,08%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,64%.

Наибольший рост в розничной цене показали помидоры (+5,57%), огурцы (+5,43%), бананы (+3,23%), куриные яйца (+1,85%), свекла (+1,45%) и овощные консервы для детского питания (+0,58%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю яблоки (-1,86%), лук (-0,96%), гречка (-0,87%), сахар (-0,6%), мука (-0,38%), пшено (-0,37%) и подсолнечное масло (-0,29%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали телевизоры (+0,56%), пеленки (+0,39%), стиралньый порошок (+0,37%), сигареты и спички (+0,36%), мужские футболки (+0,3%) и прокладки (+0,29%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 12,88%, а продовольственная — 12,43%.