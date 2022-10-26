В ГД внесли закон о недопустимости употребления иностранных слов при существующих российских аналогах

Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы поправки к закону о государственном языке. Одно из ключевых положений документа - недопустимость использования слов-заимствований из других языков в тех случаях, когда для них имеются русскоязычные общеупотребительные аналоги. Кроме того, текст инициативы вводит понятия нормативных словарей, грамматик и справочников, отражающих нормы современного литературного русского языка как государственного. Авторы документа выражают стремление усовершенствовать речь чиновников различного уровня, при этом граждане как носители языка тоже упоминаются в его тексте.

"Принятие проекта федерального закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации, обеспечить контроль за качеством подготовки "единого корпуса" грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка", - говорится в пояснительной записке.

На официальной странице законопроекта в интернете указывается, что его принятие не потребует дополнительных бюджетных расходов, а также отмены или корректировки существующих правовых норм. Авторы инициативы рассчитывают, что после подписания президентом она вступит в силу с 1 января 2025 года.