Владимирский округ запустил проект помощи семьям мобилизованных

МО "Владимирский округ" 26 октября сообщил о запуске проекта "Владимирский - пространство добрых дел". Его решили открыть по инициативе главы муниципалитета Дениса Тихоненко после обращения супруги мобилизованного жителя округа с просьбой поддержать семью.

- Обратиться можно будет по любому вопросу, - рассказала ЗАКС.Ру пресс-секретарь муниципалитета Надежда Раджапова. - Для этого проект и создается, чтобы выявить какие именно есть потребности и запросы. Это будет связано с компетентной юридической помощью, адресная - продукты и вещи первой необходимости, волонтерская - помощь детям, пожилым родителям, решение бытовых вопросов.

По словам Раджаповой, округ также готов публиковать на своих ресурсах информацию о сборе средств, если семьи обратятся с такой просьбой.