Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 20:12

Владимирский округ запустил проект помощи семьям мобилизованных

фото ЗакС политика Владимирский округ запустил проект помощи семьям мобилизованных

МО "Владимирский округ" 26 октября сообщил о запуске проекта "Владимирский - пространство добрых дел". Его решили открыть по инициативе главы муниципалитета Дениса Тихоненко после обращения супруги мобилизованного жителя округа с просьбой поддержать семью.

- Обратиться можно будет по любому вопросу, - рассказала ЗАКС.Ру пресс-секретарь муниципалитета Надежда Раджапова. -  Для этого проект и создается, чтобы выявить какие именно есть потребности и запросы. Это будет связано с компетентной юридической помощью, адресная - продукты и вещи первой необходимости, волонтерская - помощь детям, пожилым родителям, решение бытовых вопросов.

По словам Раджаповой, округ также готов публиковать на своих ресурсах информацию о сборе средств, если семьи обратятся с такой просьбой.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Тихоненко Денис Викторович
Упоминаемые персоны
Тихоненко Денис Викторович 




Новости26 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама