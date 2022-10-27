В ночи силовики обследовали здания Института ядерной физики в Гатчине на наличие взрывных устройств

Минувшей ночью чрезвычайные службы и сотрудники правоохранительных органов экстренно выезжали к Институту ядерной физики в Гатчине после получения "взрывоопасного" сообщения, информирует "Фонтанка".

Визит спасателей и силовиков обусловлен анонимным звонком. Звонивший заявил, что на территории ПИЯФа якобы заложена бомба.

Прибывшие на место правоохранители обследовали все здания на территории института и лес вокруг, однако никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Как итог, ближе к утру задержали 45-летнего жителя Малых Колпанов, который заподозрен в совершении ложного вызова.

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.