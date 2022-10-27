Минздрав: За 12 лет в России вдвое уменьшилось количество курильщиков

Доля курильщиков среди взрослого населения России сократилась почти в два раза в период с 2009 по 2021 год, заявил 27 октября глава Минздрава Михаил Мурашко на VI Всероссийском форуме общественного здоровья. По его словам, сейчас потребляет никотин каждый пятый житель страны.

"Снизилась распространенность потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году", — цитирует заявление министра ТАСС.

Также Мурашко заявил о сокращении в 2021 году потребления алкоголя с 9,4 до 9,1 литра на человека. "Но все-таки я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры", — добавил он.

Одновременно в России выросло до 2,2 миллиона количество граждан, обращающихся в медучреждения по вопросам здорового образа жизни, указал министр.