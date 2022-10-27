На Морской набережной открыли скейт-парк, который строили с 2016 года

На территории Васильевского острова, на Морской набережной, под съездом на ЗСД открылся новый скейт-парк, который начали строить ещё в 2016 году в рамках проекта "Твой бюджет", известил у себя в Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Чиновник объяснил, почему проект реализовывался так долго. Дело, по его словам, даже дошло до судебных тяжб.

"Да, реализация затянулась — к сожалению, изначально проектом занялся подрядчик, который не смог выполнить все свои обязательства. Качество площадки не соответствовало стандартам, спорт на такой площадке был бы не просто экстремальным, а опасным для жизни. Начались судебные разбирательства, что очень повлияло на сроки", - рассказал Корабельников.

Помимо спортплощадки, на которой построили рампы и пулы для катания, была благоустроена также близлежащая к ней территория: там высадили деревья и кустарники, а также установили качели и скамейки.

Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова