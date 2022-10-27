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Новости 12:18

С 1 ноября на 153 улицах Адмиралтейского района начнёт работу зона платной парковки

фото ЗакС политика С 1 ноября на 153 улицах Адмиралтейского района начнёт работу зона платной парковки

Начиная с 1 ноября текущего года в Адмиралтейском районе Петербурга начнёт работу зона платной парковки, которая охватит 153 улицы, информирует пресс-служба Смольного. Стоимость услуги будет составлять 100 рублей в час. 

Жители района смогут оформить специальные парковочные разрешения: год им обойдётся в 1800 рублей.

"Документы подает собственник жилого помещения или доли в нем. При этом он может оформить разрешение как на свой автомобиль, так и на транспортное средство того, кто зарегистрирован в квартире постоянно или временно", — уточнили в Смольном.

С более детальной информацией можно ознакомиться на портале Госуслуг Петербурга.


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