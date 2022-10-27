Социал-демократическая фракция петербургского "Яблока" выбрала новое руководство

В социал-демократической фракции "Яблока" в Петербурге состоялись выборы нового руководства, проинформировала пресс-служба партии 27 октября.

Мероприятие прошло двумя днями ранее, на нем присутствовали федеральные сопредседатели фракции Анатолий Голов и Евгений Коновалов, а вместе с ними некоторые главы районных отделений партии и членов регионального бюро.

Члены собрания обсудили "план и специфику работы в новых условиях" и провели выборы нового руководства. В результате сопредседателями петербургского отделения фракции были избраны Лариса Смолка и Иван Левченко, а в бюро регионального отделения фракции вошли Сергей Трошин и Дмитрий Михайлов.

Фото: Telegram-канал "Петербургское "Яблоко""