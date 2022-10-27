Госдума разрешила мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об отмене запрета на мобилизацию граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за совершение тяжкого преступления, сообщил 27 октября "Интерфакс".

Отмена запрета не распространяется на граждан со снятой или непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за ряд иных уголовных преступлений. В частности, изменения не коснутся осужденных за совершение терактов, угон воздушного судна, государственную измену, шпионаж, насильственный захват власти, покушение на жизнь государственного деятеля и ряд иных.

Кроме того, поправки определяют возможность прохождения гражданами альтернативной гражданской службы (АГС) при объявлении мобилизации. Россияне, проходящие АГС в Вооруженных силах и иных войсках в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации смогут продолжать прохождение подобной службы в этих организациях.

Те же, кто проходит АГС в организациях, подведомственных федеральным или региональным органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, смогут направляться в войска для продолжения службы в качестве гражданского персонала.

Также в ходе заседания в четверг депутаты приняли в третьем чтении закон о статусе добровольцев, приравняв их к военнослужащим по контракту, сообщила пресс-служба Госдумы. "По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту. Это справедливо: они защищают нашу страну", — высказался касательно документа спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Согласно закону, численность добровольческих соединений, районы их действий и вопросы прекращения их деятельности будут определяться Министерством обороны. На добровольцев будут распространяться те же социальные гарантии, что и на военнослужащих и членов их семей.