Фонд развития промышленности предоставит займы почти на 200 миллионов рублей двум предприятиям Петербурга

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил предоставление займов двум петербургским предприятиям, сообщила 27 октября пресс-служба губернатора. Согласно решению, ЗАО "Петерпайп" получит немногим менее 32 миллионов рублей, а ЦНИИ "Электрон" достанется заем на сумму, превышающую 166 миллионов рублей.

Выделенные "Петерпайпу" средства предназначаются для закупки оборудования по производству фитингов для соединения полиэтиленовых труб. В свою очередь, "Электрон" потратит деньги на приобретение оборудования для увеличения производственных мощностей и модернизации существующих.

"Сегодня одна из важных задач городского правительства — поддержать промышленность, в том числе предприятия, продукция которых позволяет нарастить уровень нашей импортонезависимости. Необходимо поощрять их усилия по техническому перевооружению и модернизации предприятий", — высказался по поводу выделения кредитов Александр Беглов. При этом он выразил мнение, что займы Фонда развития промышленности "показали себя эффективной и востребованной мерой поддержки".

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