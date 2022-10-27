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Новости 15:02

Фонд развития промышленности предоставит займы почти на 200 миллионов рублей двум предприятиям Петербурга

фото ЗакС политика Фонд развития промышленности предоставит займы почти на 200 миллионов рублей двум предприятиям Петербурга

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил предоставление займов двум петербургским предприятиям, сообщила 27 октября пресс-служба губернатора. Согласно решению, ЗАО "Петерпайп" получит немногим менее 32 миллионов рублей, а ЦНИИ "Электрон" достанется заем на сумму, превышающую 166 миллионов рублей.

Выделенные "Петерпайпу" средства предназначаются для закупки оборудования по производству фитингов для соединения полиэтиленовых труб. В свою очередь, "Электрон" потратит деньги на приобретение оборудования для увеличения производственных мощностей и модернизации существующих.

"Сегодня одна из важных задач городского правительства — поддержать промышленность, в том числе предприятия, продукция которых позволяет нарастить уровень нашей импортонезависимости. Необходимо поощрять их усилия по техническому перевооружению и модернизации предприятий", — высказался по поводу выделения кредитов Александр Беглов. При этом он выразил мнение, что займы Фонда развития промышленности "показали себя эффективной и востребованной мерой поддержки".

Фото: pixabay


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