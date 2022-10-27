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Новости 16:28

В лесах Ленобласти разбросали свыше 800 тысяч вакцин от бешенства

фото ЗакС политика В лесах Ленобласти разбросали свыше 800 тысяч вакцин от бешенства

Сотрудники госветслужбы Ленинградской области продолжают раскладывать вакцины от бешенства в лесах региона, на данный момент специалисты разбросали уже свыше 800 тысяч доз препарата, информирует пресс-служба ведомства.

В процессе раскладки антирабической вакцины для плотоядных животных также принимают участие работники областного комитета по животному миру и охотоведы.

"Всего в 2022 году ветврачи разложат более миллиона лекарственных брикетов для иммунизации диких лис, волков, медведей, барсуков и других животных", - говорится в сообщении инстанции.

Начальник управления ветеринарии Леонид Кротов отметил, что препараты в основном разбрасывают в непосредственной близости к полигонам ТБО, а также в приграничных районах, считающихся неблагополучными по бешенству.


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