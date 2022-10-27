В Минцифры заявили о "высоком уровне" недоверия молодежи к медиа

Российская молодежь в большой степени проявляет недоверие ко всем медиа, заявила 27 октября директор департамента развития массовых коммуникаций международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. Выступая на медиафоруме "Енисей.РФ" в Красноярске, она сказала, что главным ресурсом медиа сейчас можно назвать доверяющую им аудиторию.

"Я обратила внимание на высокую долю недоверия у молодой аудитории, причем <...> ко всем медиа. <...> Они в какой-то степени доверяют, но едва ли не базовые чувства у них — это недоверие. <...> Высокий уровень недоверия к медиа у молодежи", - приводит слова Лариной РИА "Новости".

При этом представитель Минцифры заявила, что видит в этом недоверии некий "позитив", поскольку это свидетельствует о "высокой степени критического мышления" у молодежи. "[Это говорит о том,] что они все-таки оценивают [информацию] и пропускают через барьер", - резюмировала она.

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