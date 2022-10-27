Ленобласть намерена построить 25 миллионов квадратных метров жилья близ Петербурга к 2030 году

К 2030 году у границ Петербурга должно быть построено около 25 миллионов квадратных метров жилья, сообщил 27 октября "Деловой Петербург" со ссылкой на замглавы правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгения Барановского.

По словам чиновника, добиться поставленных планов удастся "при ускоренном сценарии развития". С января по конец сентября в регионе было построено более 3,1 млн квадратных метров жилья, добавил он.

"Самое приятное, что мы строим абсолютно везде — даже в самых удаленных местах, однако интенсивнее всего развивается территория агломерации", - указал Барановский.

Как уточнило издание, сейчас под строительство жилья и комплексное развитие на юге Ленобласти планируется отдать более 2,5 тысяч гектаров земли. Всего за последние 10 лет в регионе возвели 25 млн квадратных метров жилья и 330 социальных объектов.

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