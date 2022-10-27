Путин: "Американофобия" и "англофобия" - проявление расизма

Президент России Владимир Путин во время выступления на панельной дискуссии клуба "Валдай" заявил, что "американофобия" является проявлением расизма. К этому же он отнес "англофобию", "франкофобию" и "германофобию".

"Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии", - заявил Путин.

По его словам, надо четко понимать: есть минимум два Запада. Один - традиционных, христианских и теперь уже исламских ценностей со свободой и патриотизмом, считает президент. Он уверен, что такой Запад близок России: "У нас во многом общие, еще античные корни".

Второй вариант Запада, по мнению Путина, является агрессивным, космополитичным и неоколониальным. Он выступает как "орудие неолиберальных элит", считает глава государства. С диктатом этого Запада Россия никогда не смирится, заявил Путин.

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