Близ парка Авиаторов реконструировали наружное освещение

Территория по соседству с парком Авиаторов в Московском районе получила обновленное наружное освещение, следует из информации пресс-службы губернатора от 27 октября. Речь идет об участке, ограниченном Бассейной, Кубинской, Краснопутиловской улицами и Новоизмайловским проспектом.

Работы продолжались с 2021 года, за это время специалисты установили немногим менее 700 энергосберегающих светильников и заменили 22 километра сети наружного освещения.

"В квартале проживает более 13 тысяч жителей. Дополнительным освещением оборудованы 24 детские и спортивные площадки, территории шести детских садов, проезды к школе, педагогическому колледжу, станции скорой помощи и другим социальным объектам", - рассказали в Смольном.

Сейчас в Московском районе используется 34 тысячи светодиодных светильников. До конца года обновленную подсветку здесь должны получить еще два квартала вместе с Заозерной и Парковой улицами.

Фото: gov.spb.ru