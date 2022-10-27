До конца года Смольный купит 300 ларьков для продажи печатной прессы

Руководитель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик известил, что власти города намерены приобрести до конца текущего года ещё 300 ларьков для продажи печатной прессы, передаёт 78.ru.

Все объекты будут государственной собственностью. Аренду предоставят бизнесменам, которые распространяют печатную продукцию.

"Это станет неким аналогом "Союзпечати". При этом у города есть ещё 57 объектов, где по такой же схеме предполагается продавать сельхозпродукцию", - поделился Соловейчик.

В презентации комитета сообщалось, что на данный момент в городе есть 480 ларьков, продающих прессу.

Присутствовавшая на встрече депутат Заксобрания Ирина Иванова (КПРФ) спросила, почему город не обращает свой взор на уже существующие ларьки. Многие недобросовестные предприниматели, по её словам, берут точки в аренду под предлогом реализации печатной продукции, а на деле продают там шаверму или кофе.