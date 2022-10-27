Центробанк отметил рост жалоб потребителей страховых услуг

С начала 2022 года потребители страховых услуг стали на 25 % чаще обращаться в службу по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Банка России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил 27 октября "Интерфакс" со ссылкой на замглавы службы Анну Кареву.

По словам Каревой, 2022 год оказался непростым в связи с целым рядом причин. "Введение санкций, рост стоимости автозапчастей и их дефицит для проведения восстановительного ремонта, проблемы с урегулированием убытков — все это привело к росту числа обращений клиентов страховщиков", - заявила она.

По словам Каревой, часть страховщиков "стали навязывать дополнительные услуги при продаже полисов ОСАГО "в попытке компенсировать нехватку средств. Так, в первой половине года тема доступности полисов ОСАГО превалировала в жалобах граждан, а пик роста обращений произошел в марте и апреле. Тогда прирост за два месяца составил 15 %, уточнила Карева. Позже на первое место вышли жалобы из-за несогласия страхователей относительно аварийного коэффициента бонус-малус в ОСАГО, привел ее слова "Интерфакс".