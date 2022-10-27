Эргашев собрался проводить совместные с Узбекистаном медицинские исследования

Вице-губернатор Олег Эргашев в ходе визита в Узбекистан встретился с хокимом Самаркандской области Эркином Турдимовым и поведал ему об особом значении развития сотрудничества между Петербургом и Узбекистаном, рассказали 27 октября в аппарате чиновника.

В частности, вице-губернатор сообщил своему собеседнику о продукции петербургских фармацевтических предприятий и добавил, что те "заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества".

Также в ходе поездки петербургская делегация посетила Самаркандский государственный медуниверситет, где Эргашев встретился с ректором Жасуром Ризаевым. Там он высказался в пользу совместных медицинских исследований с узбекскими коллегами. "Вице-губернатор отметил заинтересованность в привлечении коллег из республики Узбекистан к реализации совместных исследовательских и образовательных проектов, подчеркнув, что Санкт-Петербург всегда открыт к обсуждению прогрессивных инициатив и предложений, наращиванию темпов сотрудничества в сфере здравоохранения", — известили в Смольном.

Фото: gov.spb.ru