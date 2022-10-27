От ММА до СИЗО: Путь депутата Данишевского

Работал с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, состоял в общественном совете районного УМВД, избирался от "Единой России". ЗАКС.Ру рассказывает о депутате из Колпино, которого подозревают в организации незаконной миграции.

В Петербурге арестовали депутата муниципального совета города Колпино Виктора Данишевского. Октябрьский районный суд отправил его в СИЗО до 28 ноября в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК).

Следственный комитет считает его организатором преступного сообщества, которое изготавливало подложные документы для дальнейшей постановки на миграционный учет иностранных граждан.

"Принимающей стороной выступили ряд организаций города, якобы оказывающих услуги по временному размещению граждан", - сообщили в СК.

Местом пребывания гостей города указывали нежилые помещения, в которых в реальности жить никто не оставался, утверждают в ведомстве. На учет таким образом удалось поставить не менее 10 тысяч мигрантов с января 2018 года по середину октября 2022-го, как сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Приезжим могли оформлять фиктивные справки о прохождении медицинской комиссии и сдаче экзаменов на знание русского языка, пишет РАПСИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства, за услуги легализации "под ключ" с человека якобы брали 30-35 тысяч, а годовой оборот группы мог превышать 1,5 млрд рублей.

Обыски с участием ФСБ и Росгвардии прошли по 30 адресам. После них задержали несколько человек, в том числе предполагаемого организатора. По заявлению СК, он пытался бежать и был пойман в Рязанской области. Согласно материалам дела, во время задержания в отношении муниципала применяли приемы самбо и рукопашного боя.

Виктору Данишевскому 38 лет. Он коренной ленинградец. После окончания в 2007 году Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации несколько лет работал в строительном бизнесе. Однако его жизнь кардинально изменило решение основать свой ММА-клуб.

В интервью Championat.com Данишевский рассказывал, что очень впечатлился боем Фёдора Емельяненко с Мэттом Лидландом в Ледовом дворце. После этого начал увлекаться смешанными единоборствами и осенью 2011 года организовал в Колпино свой первый турнир. Менее чем через полгода бои стали проводить под эгидой основанной Данишевским ММА-организации Lions Fights. Проект просуществовал недолго. Ему на смену пришел клуб FightSpirit, который тоже возглавил Данишевский. Под этим лейблом в Колпино проводили турниры по ММА и разным видам борьбы, а также действовала собственная команда бойцов. В свое время за нее дрался будущая легенда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, его брат Абубакар и Ислам Махачев, который в октябре 2022 года стал чемпионом UFC в легком весе.

"Я бьюсь за город Колпино, наш клуб здесь FightSpirit. Я очень благодарен болельщикам. Спасибо Виктору Данишевскому за то, что сделал такой грандиозный турнир для своего города", - говорил журналистам совсем молодой Махачев после победы на одном из турниров в 2014 году.

О Нурмагомедове Данишевский отзывался как о своем друге и "настоящем человеке". Общаясь с YouTube-каналом "Вестник ММА", он подтвердил, что иногда поддерживает связь с легендарным бойцом и сейчас может обратиться к нему, если попадет в беду.

Осенью 2014 году ММА-менеджер впервые избрался депутатом местного совета города Колпино. К тому времени он совмещал работу в FightSpirit с должностью генерального директора строительной компании "Статус". Через пять лет на новые выборы муниципал шел уже президентом федерации Ленобласти по смешанным единоборствам.

Федерация, учрежденная и возглавляемая Данишевским, в декабре 2015 года победила в конкурсе местной администрации города Колпино на организацию секции смешанных единоборств для детей и подростков. Из муниципальной казны ей на это выделили 2,4 млн рублей. То, что деньги получил местный депутат, никого не смутило.

Данишевский в муниципалитете не только популяризировал спорт, но и работал в комиссии по благоустройству, посещал субботники и навещал ветеранов - обычная деятельность муниципала.

- Ходил на заседания, вёл себя спокойно, во всём поддерживал глав МО. С уважением к Путину относился, - отозвался о коллеге колпинский мундеп Роман Волга.

Оба раза Данишевского на выборы выдвигала "Единая Россия". В партии ЗАКС.Ру сообщили, что мундеп не вступал в ряды членов или сторонников ЕР. Он не участвовал в партийных мероприятиях и никак не высказывался о единороссах в своих соцсетях. Другое дело - Владимир Путин.

Президенту страны Данишевский неоднократно выражал свое уважение. 9 мая 2014 года поздравил своих друзей "ВКонтакте" с Днем Победы цитатой президента, 6 октября того же года на той же странице поздравил Верховного главнокомандующего с днем рождения, а в марте 2018 года объявил о вступлении в PutinTeam, основанное звездами спорта и поп-музыки движение в поддержку главы государства. В день президентских выборов 2018 года Данишевский опубликовал "ВКонтакте" бюллетень с галочкой напротив фамилии Путина.

В судах мундепу бывать уже приходилось, правда, по более безобидному поводу. В 2020 году с него взыскали 3 млн рублей по договору займа. На сайтах правоохранительных органов фамилия муниципала встречалась исключительно в положительном ключе. Достаточно длительное время Данишевский был членом Общественного совета при УМВД России по Центральному району Петербурга. В этой должности в июне он, например, должен был выявлять незаконные точки продажи алкоголя во время празднования "Алых парусов".

текст: Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков