Путин о посещении G-20: Может быть и я поеду

Во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" журналистка из Индонезии напомнила президенту России Владимиру Путину о том, что его ждут на саммите G-20 в следующем месяце . Глава государства сообщил, что пока не решил, посетит ли мероприятие:

"Мы подумаем, как мы это сделаем. <...> Может быть и я поеду. Пока я подумаю".

Путин добавил, что Россию на саммите точно будет представлена на высоком уровне. Он поблагодарил Индонезию за приглашение на мероприятие.

Напомним, ранее Кремль тоже не давал четкого ответа на вопрос, посетит ли Путин G-20. Также на саммит "Большой двадцатки" приглашен президент Украины Владимир Зеленский.