ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:44

Путин о посещении G-20: Может быть и я поеду

фото ЗакС политика Путин о посещении G-20: Может быть и я поеду

Во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" журналистка из Индонезии напомнила президенту России Владимиру Путину о том, что его ждут на саммите G-20 в следующем месяце . Глава государства сообщил, что пока не решил, посетит ли мероприятие:

"Мы подумаем, как мы это сделаем. <...> Может быть и я поеду. Пока я подумаю".

Путин добавил, что Россию на саммите точно будет представлена на высоком уровне. Он поблагодарил Индонезию за приглашение на мероприятие.

Напомним, ранее Кремль тоже не давал четкого ответа на вопрос, посетит ли Путин G-20. Также на саммит "Большой двадцатки" приглашен президент Украины Владимир Зеленский.  


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама