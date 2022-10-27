Петербуржцы стали чаще посещать концерты

Продажи билетов на концерты в Петербурге выросли в 2022 году почти на 10 %, пишет 27 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования "Яндекс Афиши". При этом темпы прироста с августа по октябрь составили 13 %, а вот продажи билетов на стендапы, наоборот, сократилась.

Как отмечается, доля Петербурга во всем количестве проданных сервисом билетов на концерты составила в августе 56 %, причем в сентябре она выросла до 61 %, а в октябре — до 69 %. Что же касается билетов на вечера стендапа, то в августе их доля составила 10 %, в сентябре выросла до 22 %, а в октябре вернулась к прежней отметке.

В целом за последние три месяца 62 % купленных петербуржцами билетов предназначались для похода на концерты, 14 % билетов — на стендап, а 9 % — в театр.

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