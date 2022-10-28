Во Владивостоке согласовали установку памятника Сталину

Столица Приморья Владивосток станет еще одним российским городом, где установят памятник руководителю СССР с 1924 по 1953 годы Иосифу Сталину. Как пишет местное издание PrimaMedia, инициативу утвердили на заседании Совета по культуре и искусству при главе Владивостока. Одобрили идею при минимальном перевесе голосов (шесть - за, трое - против, двое воздержались).

Отмечается, что законодательство позволяет реализовать проект только за счет внебюджетных средств. В мае к городским властям с просьбой увековечить память исторического деятеля обратилось местное отделение общественной организации "Союз советских офицеров".

Отметим, что в 2019 году общественный резонанс вызвала установка скульптуры советского вождя в Новосибирске. Идею поддержал мэр-коммунист Анатолий Локоть.