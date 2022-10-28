ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:18

Вдовам военнослужащих в Петербурге хотят дать право обращаться в органы власти вне очереди

фото ЗакС политика Вдовам военнослужащих в Петербурге хотят дать право обращаться в органы власти вне очереди

В Заксобрании Петербурга подготовили законопроект, согласно которому вдовы и вдовцы военнослужащих, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации, смогут во внеочередном порядке посещать городские органы государственной и муниципальной власти. 

Документ планирует внести комитет по законодательству ЗакСа. Его одобрили на заседании комитета 28 октября. Документ уже получил положительное заключение губернатора Александра Беглова.

Председатель комитета Всеволод Беликов ("Единая Россия") допустил, что в ближайшем будущем подготовят новые поправки, согласно которым на внеочередной порядок приема смогут претендовать родственник военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама