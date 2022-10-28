Вдовам военнослужащих в Петербурге хотят дать право обращаться в органы власти вне очереди

В Заксобрании Петербурга подготовили законопроект, согласно которому вдовы и вдовцы военнослужащих, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации, смогут во внеочередном порядке посещать городские органы государственной и муниципальной власти.

Документ планирует внести комитет по законодательству ЗакСа. Его одобрили на заседании комитета 28 октября. Документ уже получил положительное заключение губернатора Александра Беглова.

Председатель комитета Всеволод Беликов ("Единая Россия") допустил, что в ближайшем будущем подготовят новые поправки, согласно которым на внеочередной порядок приема смогут претендовать родственник военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.