Комитет Госдумы поддержал законопроект о продлении выкупа активов покидающих Россию компаний

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении до конца 2023 года программы выкупа отечественными ретейлерами активов покидающих Россию компаний, сообщила 28 октября пресс-служба нижней палаты парламента.

Речь идет о выкупе торговых площадей, оборудования и логистической инфраструктуры. По мнению парламентариев, продление программы позволит "сохранить беспрепятственный доступ потребителей к товарам первой необходимости".

"Данная мера была принята в июне этого года для противодействия экономическому давлению Запада и уже показала свою эффективность", — выразил мнение глава комитета Сергей Гаврилов.