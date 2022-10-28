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Новости 11:34

Комитет Госдумы поддержал законопроект о продлении выкупа активов покидающих Россию компаний

фото ЗакС политика Комитет Госдумы поддержал законопроект о продлении выкупа активов покидающих Россию компаний

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении  до конца 2023 года программы выкупа отечественными ретейлерами активов покидающих Россию компаний, сообщила 28 октября пресс-служба нижней палаты парламента.

Речь идет о выкупе торговых площадей, оборудования и логистической инфраструктуры. По мнению парламентариев, продление программы позволит "сохранить беспрепятственный доступ потребителей к товарам первой необходимости".

"Данная мера была принята в июне этого года для противодействия экономическому давлению Запада и уже показала свою эффективность", — выразил мнение глава комитета Сергей Гаврилов.


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