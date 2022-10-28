Мишустин призвал страны СНГ поторопиться с отказом от доллара во взаимных расчетах

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ счел необходимым скорейший отказ каждой из стран-членов Содружества от использования доллара во взаимной торговле.

"События последних месяцев показали, что упор следует делать на свои возможности. И, конечно, на продолжение и расширение деловых контактов друг с другом, укрепление технологической независимости и финансового суверенитета", - приводит его слова "Интерфакс".

Экономики стран постсоветского пространства нуждаются, по его мнению, в запуске все новых "собственных систем передачи финансовых сообщений", что позволило бы ни от кого не зависеть. Кроме того, полагает глава кабмина, предлагаемый им путь развития сократит число злоупотреблений.

По словам Мишустина, такой институт, как международные валютные резервы уже скомпрометирован западными странами, поскольку они склонны применять доллар в качестве оружия.