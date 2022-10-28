Сына красноярского губернатора Усса объявили в розыск и заочно арестовали

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Артема Усса, который приходится сыном губернатору Красноярского края Александру Уссу и проходит по уголовному делу.

Артем Усс, 40-летний юрист по образованию, был задержан на прошлой неделе в Италии: власти США обвиняют его в уклонении от санкций и отмывании денежных средств.

Тем временем, как сообщает РИА "Новости", Мещанский суд Москвы заочно арестовал сына красноярского губернатора. Ему вменяют то же, что и американская правоохранительная система: отмывание денег (ст. 178 УК).