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Новости 12:20

Сына красноярского губернатора Усса объявили в розыск и заочно арестовали

фото ЗакС политика Сына красноярского губернатора Усса объявили в розыск и заочно арестовали

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Артема Усса, который приходится сыном губернатору Красноярского края Александру Уссу и проходит по уголовному делу.

Артем Усс, 40-летний юрист по образованию, был задержан на прошлой неделе в Италии: власти США обвиняют его в уклонении от санкций и отмывании денежных средств.

Тем временем, как сообщает РИА "Новости", Мещанский суд Москвы заочно арестовал сына красноярского губернатора. Ему вменяют то же, что и американская правоохранительная система: отмывание денег (ст. 178 УК).


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