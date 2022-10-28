Отсидевший в американской тюрьме летчик Ярошенко вошел в состав Общественной палаты

Президент Владимир Путин включил летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты России, следует из текста указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе летчик, просидевший 12 лет в американской тюрьме по обвинению в контрабанде запрещенных веществ, представлен как правозащитник и общественный деятель.

"Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К. В. — правозащитника, общественного деятеля", — говорится в указе.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году по подозрению в подготовке к перевозке крупной партии наркотиков, после чего депортирован в США. Там его осудили на 20 лет лишения свободы. В апреле 2022 года Ярошенко был возвращен в Россию в обмен на американца Тревора Рида, осужденного за нападение на двух полицейских в Москве.

Фото: Telegram-канал Общественной палаты