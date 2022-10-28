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Новости 12:42

Дрозденко рассказал о полученном предложении взять допобязательства по восстановлению Донбасса

фото ЗакС политика Дрозденко рассказал о полученном предложении взять допобязательства по восстановлению Донбасса

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил руководству Ленинградской области взять на себя дополнительные обязательства по восстановлению Донбасса, рассказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко на заседании Совета по межнациональным отношениям. По его словам, это стало следствием "четкой и результативной работы" Ленобласти в подшефном городе Енакиево.

Как передает слова Дрозденко пресс-служба региональной администрации, Хуснуллин пообещал предоставить федеральное финансирование на выполнение работ.

Попутно Дрозденко рассказал о выполнении работ в Мариуполе. Там Ленобласть восстанавливает 77 домов и две школы, при этом 14 зданий "подлежат полному демонтажу", заявил губернатор. "Затраты составили более миллиарда рублей. <...> На месте сейчас работают порядка 600 человек, 20 единиц техники", — добавил он.


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