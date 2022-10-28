Глава Минобрнауки высказался за более свободные образовательные стандарты для вузов

Образовательные стандарты для российских вузов должны быть более свободными, заявил 28 октября глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его мысли, это придало бы университетам дополнительные возможности для развития.

"Я замечаю, что мы не успеваем за потребностями быстро меняющегося мира, если мы на уровне министерства всякий раз думаем что-то вносить в стандарты. <…> Мы двигаемся в сторону того, чтобы стандарты были сделаны более свободными, предоставляя возможности университетам", — приводит ТАСС слова министра.

При этом Фальков оговорился, что речь идет не о предоставлении абсолютной свободы, но лишь о некоем "разумном балансе" между обязательной частью образовательных программ и тем, что в них смогут добавлять вузы.