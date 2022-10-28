В петербургский суд поступило первое дело о фиктивной вакцинации от коронавируса

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал первое в городской практике дело, возбужденное по статье ч.1 ст.237 УК (сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, двух медсестер Дарью Дроздову и Марию Шелестову обвиняют в том, что они организовали выдачу фиктивных справок о прохождении вакцинации от коронавируса. Такие документы, по версии следствия, с июля по октябрь прошлого года получили по меньшей мере четыре человека. За свои услуги две медработницы получили от каждого "вакцинированного" по пять тысяч рублей.

В настоящее время Дроздова и Шелестова находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье 237 УК - два года лишения свободы. Дело к производству пока не принято.