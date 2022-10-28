Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев принес извинения за слова своего помощника Алексея Павлова о любавичских хасидах, сообщила 28 октября газета "Аргументы и Факты", ранее опубликовавшая рассуждения последнего о "десатанизации" Украины. Среди прочего, Павлов назвал "сектой" еврейское движение "Хабад Любавич".

В присланном редакции "АиФ" письме Патрушев назвал "ошибочными" слова Павлова о хасидах. "Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А. А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности Российской Федерации", — цитирует газета письмо секретаря Совбеза.

Также в обращении Патрушева говорится, что "с автором статьи проведена соответствующая работа".

Статья с рассуждениями Павлова была опубликована 25 октября. Позже RTVI сообщило о том, что Российский еврейский конгресс обратился в Следственный комитет с просьбой проверить текст по административной (ст. 20.3.1 КоАП РФ) или уголовной (ст. 282 УК РФ) статьям о возбуждении ненависти или вражды.

Фото: scrf.gov.ru