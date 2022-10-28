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Новости 14:59

Беглов рассчитывает получить 400 новых автобусов в ноябре

фото ЗакС политика Беглов рассчитывает получить 400 новых автобусов в ноябре

Губернатор Александр Беглов ознакомился с 48 новыми автобусами на газомоторном топливе, полученными "Пассажиравтотрансом", рассказала 28 октября пресс-служба градоначальника. Новая техника поступила в распоряжение автобусного парка № 5, уточнили в Смольном.

Как заявил Беглов, всего в 2022 году Петербург должен получить более трех тысяч новых автобусов. "Эти автобусы марки VOLGABUS закуплены в рамках обновления подвижного состава. В ноябре мы получим еще около 400 современных машин. Всего в этом году на улицы Петербурга выходит более 3 200 новых автобусов", — указал он.

Новые автобусы будут курсировать в Василеостровском, Петродворцовом и других районах города. Они рассчитаны на перевозку 103 пассажиров и оборудованы 26 местами для сидения. Техника низкопольная, с аппарелями для пассажиров с колясками.

"Это первая партия автобусов, оборудованная интеллектуальной системой помощи водителю, благодаря которой снижается риск ДТП. Система может предупредить об опасном сближении с пешеходом либо другим транспортным средством, о съезде с полосы, превышении скорости. Программа "Антисон" может отслеживать состояние водителя, контролировать утомление и замедление реакции", — рассказали в Смольном.

Фото: gov.spb.ru


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