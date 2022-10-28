Спрос на гравировку кириллических символов на клавиатурах вырос почти на треть за полгода

За последние полгода в России на 20-30 % увеличился спрос на гравировку кириллической раскладки на клавиатурах и ноутбуках, сообщил 28 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка. При этом, если прежде заказчиками выступали как правило частные лица, то с введением санкций их место заняли дистрибуторы электроники.

Как пишет издание, рост спроса на гравировку напрямую связан с параллельным импортом. Поставщики стали ввозить в Россию ноутбуки и клавиатуры, произведенные для иных рынков и потому лишенные русскоязычной раскладки. Соответственно, возникла необходимость нанесения на клавиши кириллической символики.

"Для удобства покупателей мы сами гравируем ноутбуки, не предназначенные для российского рынка, на базе собственной инфраструктуры и при участии профильного партнера. На такие девайсы действует наша собственная годовая гарантия", — рассказал "Коммерсанту" представитель группы "М.Видео-Эльдорадо" Олег Резников. Он отметил, что бюджетные модели ноутбуков не гравируются, а снабжаются наклейками с кириллическими буквами.

В то же время гравировщикам может помешать нехватка расходных материалов и комплектующих для оборудования. Уже сейчас скорость доставки расходников существенно выросла, следует из слов управляющего мастерскими McGraver Юрия Жогова. "Если раньше можно было получить заказ за три недели, то сейчас срок ожидания детали может достигать двух месяцев", — рассказал он.

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