"Ростелеком" вложит в высокоскоростной интернет в Петербурге миллиард рублей

В ближайшие три года компания "Ростелеком" собирается инвестировать в развитие высокоскоростного интернета в Петербурге один миллиард рублей, передает пресс-служба Смольного. Намерение было озвучено в ходе встречи губернатора Александра Беглова с директором макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александром Логиновым. Беглов напомнил, что именно с Петербурга начиналась деятельность "Ростелекома", отметив надежность выбранного подрядчика.

"Старт крупного проекта в сложных современных условиях еще раз это подтверждает. Он способствует технологической и инфраструктурной трансформации региона", - приводит сайт городского правительства оценку чиновника.

Обновление оптоволоконных сетей связи уже стартовало в Невском, Приморском, Красносельском и Колпинском районах. По завершении первого этапа работ ожидается, что жильцы этих районов будут пользоваться интернетом со скоростью до 1 Гбит в секунду.