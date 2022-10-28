Беглов раздал награды промышленникам и поблагодарил их за увеличение городского бюджета

В общей сложности 43 представителя промышленного комплекса Петербурга получили в Смольном государственные награды и поощрения президента, рассказала 28 октября пресс-служба губернатора. Вручал их непосредственно Александр Беглов.

Выступая перед собравшимися, Беглов охарактеризовал их как "уникальных, незаменимых специалистов", которые подтверждают это своим каждодневным трудом, профессионализмом и преданностью России.

В своей речи губернатор выразил мысль, что стараниями его слушателей бюджет Петербурга преодолел отметку в один триллион рублей. "Благодаря вашему самоотверженному труду городу удалось достичь бюджета в 1 триллион 58 миллиардов рублей. Проекты, которые были запланированы на 2025-2027 годы, мы сможем реализовать уже в 2023-2025 годах", — высказался он.

Фото: gov.spb.ru