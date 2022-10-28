"Антизападный" карикатурист заявил об увольнении из МИА "Россия сегодня" из-за "вялого читательского интереса"

Художник-карикатурист Виталий Подвицкий пожаловался у себя в соцсетях на расторжение контракта с международным информагентством МИА "Россия сегодня". Днем 28 октября он написал, что "исключен из всех проектов" РИА "Новости", Sputnik, телеканала "Звезда" и других медиа.

"История русской оперативной политической карикатуры 21-го века оборвалась в самый разгар информационной войны. Все. Конец", — оценил случившееся художник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Там же он написал, что "за восемь лет активной борьбы с западными фейками" опубликовал в государственных СМИ "более девяти тысяч антизападных карикатур". "Многие из работ, особенно против пятой колонны внутри страны, имели резонанс и значимые для информационной повестки последствия", — добавил он.

Формальной причиной увольнения стали, по словам Подвицкого, "низкое качество работ и вялый читательский интерес". Однако же на самом деле, согласно его уверениям, он лишился работы из-за "смены повестки в сторону смягчения, бережного отношения к западному читателю, усталости от санкций в сфере информационных технологий".

В комментарии "Газете.Ru" Подвицкий уточнил, что официального приказа об увольнении ему не давали, а о решении известили "через малознакомого человека". Теперь, по его словам, он стал "китайским художником", так как единственным его работодателем остался таблоид из КНР Global Times.

"Теперь по странному стечению обстоятельств я — китайский художник. Потому что Global Times теперь единственное крупное СМИ, которое работает с антиамериканской карикатурой. Спасибо, что не агент!" — добавил он.

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