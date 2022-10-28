ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 21:26

Минюст на девять строк удлинил список иноагентов

фото ЗакС политика Минюст на девять строк удлинил список иноагентов

Министерство юстиции вечером 28 октября дополнило тремя новыми позициями реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Также на шесть строк увеличился перечень физлиц, признанных иноагентами.

В первый список вошли директор сервиса Bookmate Андрей Баев* и сооснователь издательства Individuum Алексей Докучаев**, а также ирландское юрлицо "Букмейт Лимитед"***.

В перечень физлиц-иноагентов попали медиаменеджер Наталья Синдеева**** журналисты Екатерина Котрикадзе*****, Владимир Роменский******, Иван Яковина*******, украинский политолог Тарас Березовец******** и краснодарский адвокат Михаил Беньяш*********. Как считает Минюст, они занимаются политической деятельностью на деньги Украины.

*Минюст внёс Андрея Баева в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

**Минюст внёс Алексея Докучаева в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

***Минюст внёс "Букмейт Лимитед" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

****Минюст внес Наталью Синдееву в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Екатерину Котрикадзе в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Владимира Роменского в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*******Минюст внес Ивана Яковину в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

********Минюст внес Тараса Березовца в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*********Минюст внес Михаила Беньяша в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама