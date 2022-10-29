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Новости 10:23

В петербургском кафе задержали девушку в пацифистской футболке

фото ЗакС политика В петербургском кафе задержали девушку в пацифистской футболке

Петербургские полицейские накануне поздно вечером задержали посетительницу кафе "Маяк" Регину Мищенко, которая проводила в нем время в футболке с нецензурным пацифистским слоганом. Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на ее знакомых. Силовики явились непосредственно в заведение общепита и увезли задержанную в отдел полиции №78.

Первоначально Мищенко рассказала, что ей вменяют мелкое хулиганство, однако впоследствии стало известно, что протокол на нее составили протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП). Задержанную оставили в полиции на ночь до суда.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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