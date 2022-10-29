Возле станции метро "Пролетарская" в Петербурге создадут детский сад

В 27-этажном доме в Невском районе Петербурга организуют детский сад, передает пресс-служба Смольного. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Учреждение появится в нежилых помещениях, занимающих первые три этажа в доме по адресу улица Бабушкина, 84, к. 2, и приобретаемых городом. Общий объем помещений составляет почти 1,7 тысячи кв. метров. Высотка, являющаяся частью жилого комплекса "Невская звезда", находится в шаговой доступности от станции метро "Пролетарская".

Детский сад после открытия сможет принять сто детей в возрасте от полутора до семи лет.