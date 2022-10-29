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Новости 12:43

Эсер Гусев хочет узаконить увольнения деятелей культуры из госучреждений за критику СВО

фото ЗакС политика Эсер Гусев хочет узаконить увольнения деятелей культуры из госучреждений за критику СВО

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил ТАСС, что разработал законодательную инициативу, позволяющую официально увольнять сотрудников бюджетных учреждений культуры за выражение пацифистских взглядов и несогласие с действиями российской армии на Украине.

"Если эти деятели культуры высказываются против государства, от которого они получают деньги, то они не должны эти деньги получать. Мы хотим это законодательно закрепить", - артикулировал он свою позицию.

Документ, предполагающий корректировку Трудового кодекса, по словам Гусева, уже готов. В скором времени он намерен внести законопроект на рассмотрение коллег по федеральному парламенту.

фото: duma.gov.ru


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