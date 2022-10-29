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Новости 15:47

Россия и Украина снова обменялись пленными

фото ЗакС политика Россия и Украина снова обменялись пленными

Министерство обороны РФ подтвердило состоявшийся обмен пленными по формуле 50 на 50, который ранее анонсировал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пресс-служба министерства подчеркнула, что пятидесяти россиянам до последнего времени грозила смертельная опасность. Освободившихся бойцов отправят самолетами в Москву, после чего в подведомственных министерству учреждениях они пройдут реабилитацию.

В настоящее время бывшим пленным помогают физически и психологически.


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