Россия и Украина снова обменялись пленными

Министерство обороны РФ подтвердило состоявшийся обмен пленными по формуле 50 на 50, который ранее анонсировал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пресс-служба министерства подчеркнула, что пятидесяти россиянам до последнего времени грозила смертельная опасность. Освободившихся бойцов отправят самолетами в Москву, после чего в подведомственных министерству учреждениях они пройдут реабилитацию.

В настоящее время бывшим пленным помогают физически и психологически.