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Новости 17:03

Из-за капитального ремонта три школы в центре Петербурга переедут в другие здания

фото ЗакС политика Из-за капитального ремонта три школы в центре Петербурга переедут в другие здания

В Центральном районе Петербурга три образовательных учреждения закроют на капитальный ремонт, передает пресс-служба Смольного. Контракты на разработку документации для ремонтных и реставрационных работ уже заключены. Их должны будут исполнить до середины декабря следующего года, после чего занятия перестанут проводить в зданиях гимназии № 166 и школ № 181 и № 321.

"В новых районах мы строим современные школы — с бассейнами, спортзалами, спортивными площадками. Реконструкция исторических школьных зданий позволяет сделать их более удобными, более современными", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

На время работ ученики будут посещать другие школы в округе. Всего в следующем году администрация Центрального района намерена отремонтировать 20 образовательных учреждений.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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