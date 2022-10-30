Беглов поздравил работников городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравительной речью, адресованной работникам городского пассажирского транспорта и автотранспортных предприятий по случаю их профессионального праздника. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

Беглов напомнил, что в этом году в Петербурге стартовала транспортная реформа, в рамках который город приобрёл большое количество модернизированных автобусов.

"Наш город перешел на новую модель обслуживания пассажиров. Введены высокие стандарты оказания услуг. Петербургские перевозчики закупают автобусы с улучшенным комфортом и надежными системами безопасности", – рассказал губернатор.

Кроме того, Беглов отметил также активное обновление подвижного состава "Горэлектротранса". На рельсы встаёт всё большее количество "умных" трамваев; закупаются и модернизированные троллейбусы. Процесс затронул также и городское метро.

"Мы приступили к замене парка метрополитена. Построенные специально для нашего города поезда "Балтиец" уже проходят обкатку. Весь новый подвижной состав отличается повышенным комфортом для пассажиров и улучшенными условиями труда для водителей, машинистов, специалистов предприятий", – заключил губернатор.

Резюмируя, Беглов высказал слова благодарности всем работникам городских автотранспортных предприятий, пожелав им профессиональных успехов.