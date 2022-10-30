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Новости 11:20

Правительство РФ расширило перечень недружественных стран

фото ЗакС политика Правительство РФ расширило перечень недружественных стран

Кабинет министров России расширил список недружественных стран, информирует пресс-служба правительства РФ.

Так, в обновлённый перечень попали 11 Британских заморских территорий. Это: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Список недружественных государств появился в начале марта: тогда в нём находились 48 стран. Систематически перечень пополняется новыми позициями.


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