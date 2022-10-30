Петербурженка погибла в давке на Хэллоуин в Сеуле

Молодая жительница Петербурга погибла во время столпотворения, произошедшего в Сеуле минувшим днём, 29 октября, по случаю празднования Хэллоуина, сообщил Telegram-канал "78 | Новости".

Накануне в столице Южной Кореи впервые с начала пандемии начались масштабные гуляния по случаю обозначенного праздника. Закончилось торжество трагедией: в массовой давке, образовавшейся на одной из улиц города, погибли более 150 человек, в числе которых — четверо россиян.

Одна из погибших приехала в Сеул из Северной столицы.

Столпотворение произошло в районе Итхэвон. Многотысячная толпа оказалась зажата в узком переулке, в результате чего люди стали давить друг друга. Спасатели доставляли людей в больницы, однако многие гибли от остановки сердца.